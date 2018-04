Avviso per chi si reca a far la spesa nella vicina Francia, specialmente se si intende

acquistare della carne. La società Socopa (gruppo Bigard) ha annunciato venerdì

il richiamo di 500 chili di carne macinata venduta nel sud e ad est della Francia,

a seguito di un’ispezione che ha rivelato la presenza del batterio Escherichia coli

in un lotto. Un batterio molto pericoloso per l’apparato digerente. A divulgare l’allarme

la Food Director per l’E. coli patogeno, che è sotto l’egida del Ministero dell’Agricoltura

francese. “Nessun paziente o caso di intossicazione alimentare correlata al lotto

in questione è stato portato all’attenzione dell’azienda e delle autorità sanitarie”,

ha scritto Socopa in una nota, sottolineando semplicemente il richiamo “in conformità

con il principio di precauzione”. Nello specifico si tratta, Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti”, di carne macinata venduta dal 28

marzo al 31 marzo, che non è più disponibile nei negozi ma potrebbe essere stata

acquistata e congelata. Sono i prodotti della linea “Le Délice du boucher”,

venduti nei negozi Leclerc, Auchan, Simply, Atac, Leader Price e Aldi nelle regioni

meridionali e orientali e in Corsica.