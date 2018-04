CIRÒ (Kr) – Cimitero comunale, sarà bonificato e rifunzionalizzato. L’obiettivo è duplice: riqualificare un’area vecchia rimasta inutilizzata fino ad ora e rendere fruibile e decoroso il Camposanto. A darne notizia è il Sindaco Francesco PALETTA ricordando che questo progetto fa seguito ai lavori di messa in sicurezza della parte nuova del Cimitero, conclusi lo scorso anno. L’opera, per la quale saranno investiti 106 mila euro, sarà realizzato dalla ditta GIORGIA SRL. I lavori partiranno nella seconda metà del mese di aprile. Sono state già quasi tutte assegnate le aree in concessione per la realizzazione di 20 mini cappelle, la vendita delle quali permetterà sia di coprire i costi per l’intero intervento sia di far introitare all’ente risorse ulteriori. Nell’area interessata sarà realizzata anche una piattaforma per impianto elettrico.