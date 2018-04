“E’ con grande soddisfazione che siamo pronti ad accogliere la mostra “Abili Oltre… in viaggio” , – affermano Rosi Perrone, segretaria generale Ust Cisl e Tina Ascanelli, segretario generale First Cisl Rc- che approderà a Reggio Calabria alla Stazione Centrale martedì 10 aprile dopo aver fatto tappa a Milano, Torino e Roma. La mostra itinerante “Abili Oltre… in viaggio” è realizzata dall’associazione non profit “Abili Oltre” in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, Adapt e First Social Life. Il tema dell’inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro riguarda da vicino il sindacato e per questo plaudiamo l’impegno della Social First, il settore della First Cisl – la categoria che rappresenta i lavoratori di banche, assicurazioni e autorithies – dedicato alla promozione sociale”.

La mostra, dunque, farà tappa a Reggio Calabria il 10 aprile, e alle ore 11 alla Stazione Centrale sarà aperta al pubblico per ammirare le 12 opere realizzate da ragazzi diversamente abili e non. Bellissimi progetti grafici di street art ispirati ad altrettanti personaggi famosi, diversamente abili che nella vita si sono impegnati e ce l’hanno fatta, dallo sport all’arte, dalla scienza alla tecnologia, dalla musica al teatro.

“L’iniziativa di “Abili Oltre” – afferma il presidente dell’associazione Abili Oltre Marino D’Angelo – vuole sensibilizzare le persone sul mondo delle disabilità per favorire la reale inclusione lavorativa, per questo pensiamo alla costruzione di modelli lavorativi orientati ad armonizzazione le differenti capacità produttive degli individui, ognuno secondo le proprie abilità, ed armonizzarle con le esigenze gestionali delle imprese”.

La mostra dopo Reggio Calabria farà tappa a Napoli Margellina, dove si concluderà dall’8 al 10 maggio.