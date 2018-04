Nei giorni scorsi, a seguito del Consiglio di Amministrazione del personale della Polizia di Stato, il Vice Questore Vicario della Questura di Reggio Calabria. Dr. Roberto Pellicone è stato promosso al grado di Dirigente Superiore. L’importante investitura è un prestigioso traguardo che il Dr. Roberto Pellicone raggiunge dopo una carriera iniziata nel 1989 con il servizio prestato presso il XII° Reparto Mobile di Reggio Calabria dove, tra l’altro, ha svolto numerosissimi rastrellamenti antisequestro in Aspromonte. In seguito, per 9 anni ha lavorato presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, dove, oltre a dirigere la Sezione Antiracket, ha rivestito il ruolo di vice dirigente della struttura, coordinando numerosissime indagini di alto rilievo nei confronti di esponenti della criminalità organizzata calabrese. Successivamente, dal 2000 al 2005 ha diretto la locale DIGOS per poi frequentare il XX° Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia. Nel gennaio del 2005 è stato nominato Primo Dirigente e dall’aprile del 2009 ha ricoperto l’incarico di Vice Questore Vicario della Questura di Crotone. Dall’ottobre del 2015 ha svolto l’incarico di Vicario del Questore di Reggio Calabria. Nel corso di questi anni ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento, tra cui il corso di negoziatore in occasione di presa di ostaggi, organizzato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale e dal Federal Bureau of Investigation (FBI) ed il corso di perfezionamento antiterrorismo organizzato dal Federal Boureau of Investigation – Antiterrorism Assistance Program tenutosi a Budapest ed il corso antisequestro eliportato. Nei prossimi giorni il dr. Roberto Pellicone lascerà il suo incarico di Vicario per ricoprire quello di Questore nella sede lavorativa cui sarà destinato.

Durante i lavori delConsiglio di Amministrazione del personale della Polizia di Stato, è stata, altresì deliberata la promozione al grado di Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato del dr. Giancarlo Vasta dirigente dell’Ufficio Sanitario della Questura di Reggio Calabria. La promozione rappresenta l’esito della carriera del dirigente che ha messo in risalto lasua capacità gestionalesoprattutto improntata a garantire l’assistenza sanitaria per tutto il personale della Polizia di Stato. Il dr. Giancarlo Vasta, ad oggi, ha prestato servizio presso il XII° Reparto Mobile di Reggio Calabria, presso il Nucleo Antisequestri della Polizia di Stato e presso l’Ufficio Sanitario della Questura di Reggio Calabria. Nel 1996 ha collaborato con la Procura della Repubblica di Roma ed impiegato nei controlli effettuati in alcune cliniche ed ospedali della capitale in occasione del noto scandalo del sangue infetto. Nel corso degli anni è stato impiegato in numerosissimi servizi di ordine pubblico e di soccorso, fra tutti la notte del 15 gennaio 2007 in occasione del tragico incidente nelle acque dello Stretto di Messina.

Il Questore Raffaele Grassi, si è congratulato per i brillanti traguardi raggiunti, augurando ad entrambi i migliori auguri per una carriera ricca di soddisfazioni e successi.