La F.P. C.G.I.L. esprime soddisfazione per l’emanazione degli atti deliberativi nn. 341 e 342, del 30 Marzo 2018, con le quali l’azienda ha proceduto ad indire il concorso per l’assunzione a tempo determinato, e comunque nell’attesa del concorso a tempo indeterminato, di dirigenti medici in discipline diverse, nonchè dell’avviso per il conferimento di incarico di Direttore di Struttura Complessa per diverse Strutture Sanitarie degli ospedali di Polistena e di Locri.

L’emanazione delle suddette delibere, pur essendo motivo di plauso, non è altro che un granello di sabbia su quanto vi è ancora da fare per ricostruire un’azienda sanitaria ridotta, nell’ultimo decennio, ad un ammasso informe di caos e di macerie, per cui si auspica che si continui su questa linea, proseguendo:

1) con la stabilizzazione di tutto quel personale, medico, ostetrico, infermieristico e amministrativo che si trova nelle condizioni e con i requisiti previsti dalla legge “Madia” (legge 124/2015)

2) nel dare ulteriore impulso a tutti quei concorsi, per ostetriche, per infermieri e per altro personale sanitario, già autorizzati dal commissario ad Acta per il piano di rientro e non ancora eseguiti;

3) nel riconoscere dal punto di vista giuridico, con conseguente inquadramento in seguito a selezione interno di tutto quel personale che di fatto svolge mansioni superiori a quelle funzionalmente assegnate;

4) all’indizione dei concorsi per il reclutamento di dirigenti amministrativi e il conferimento degli incarichi di direttore per le strutture complesse Gestione e Formazione Risorse Umane; Acquisizione Beni e servizi; Ragioneria, Bilancio e Programmazione Economica;

A tal proposito la FP CGIL coglie l’occasione per porre all’attenzione della S.V. il disagio espresso da molti dipendenti amministrativi, e che questa O.S. fa proprio, conseguente all’assenza di Dirigenti e di Direttori presso varie Strutture Complesse dell’ASP, dove, per l’assenza di tali figure apicali, si sono create e si stanno alimentando delle criticità più volte indicate alla S.V. da detto personale e che mai sono state affrontate e risolte: criticità che, per la molteplicità e complessità delle procedure, nonché per la carenza di personale, espongono i dipendenti in servizio a responsabilità amministrative, contabili e persino penali, che vanno ben oltre le funzioni loro assegnate e per le quali non percepiscono una retribuzione corrispondente a quelle effettivamente svolte.

Alla luce di quanto espresso con la presente e quanto già indicato dai dipendenti, eventuali responsabilità discendenti dalle criticità denunciate, non possono ricadere sul personale in servizio ma soltanto su codesta direzione strategica.

Non si può infine sottacere sui gravi ritardi che codesta Direzione sta incorrendo nel riconoscere e/o liquidare spettanze economiche previste dai Contratti Collettivi. Ci si riferisce in particolare:

1) Al mancato pagamento del saldo sulla produttività anno 2015, per il quale si era preso l’accordo, in contrattazione decentrata, di pagamento entro il 30 Giugno 2016. Slittato poi al 31 dicembre 2016 e ora sine die;

2) All’assegnazione del saldo dei buoni pasto del 2015;

3) All’assegnazione dei buoni pasto relativi agli anni 2016-2017 e primo trimestre 2018;

4) Alla mancata certificazione dei fondi contrattuali 2016-2017-2018, sia del comparto che della dirigenza: mancata certificazione che non permetterà il pagamento delle indennità previste da alcune voci del C.C.N.L.

5) Alla mancata assegnazione degli obiettivi per il 2018, che non permetterà la liquidazione della produttività relativa a tale anno;

6) All’individuazione e alla assegnazione delle posizioni organizzative;

7) Al riconoscimento e alla regolamentazione del cambio divisa, che già in atto sta comportando un dispendio non indifferente per le casse dell’Azienda.

Con la presente pertanto, la FP C.G.I.L., chiede formalmente la fissazione di un incontro, a breve, con tutte le organizzazioni sindacali operanti nell’ASP, per dare seguito a quanto sopra indicato, significando che, per il caso contrario, questa O.S. è pronta a dare battaglia con ogni mezzo a disposizione previsto dalla costituzione e dalle leggi vigenti, presso ogni sede, non esclusa quella della mobilitazione.

Dalla segreteria FP CGIL -Comprensorio di Gioia Tauro-

Il responsabile del comparto Sanità

Dott. Vincenzo Callea