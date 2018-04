Una vera e propria esplosione di truffe si continua a verificare. Nel mirino di hacker

e truffatori telematici sono sempre i nostri dispositivi connessi alla rete attraverso

messaggi truffa che promuovono falsi messaggi di sondaggi da parte delle più note

catene dell’abbigliamento sportivo e non che ovviamente sono del tutto ignare di

questo tipo di finte promozioni che allettano l’utente con altrettanto false promesse

di buoni d’acquisto di svariato valore. E nonostante le segnalazioni costanti dello

“Sportello dei Diritti” accade che ancora tanti continuano a cascarci. Non

lo diciamo solo noi ma anche la Polizia Postale che attraverso la sua pagina Facebook

“_Commissariato di PS On Line – Italia_” svolge una costante attività

informativa per mettere in guardia i cittadini dai rischi connessi alla scarsa attenzione

di chiunque sia connesso alla rete attraverso un qualsiasi tipo di dispositivo. Gli

ultimi post pubblicati su “_Commissariato di PS On Line – Italia_” riguardano

i falsi sondaggi per Decathlon e Zara che sotto l’indicazione di finte campagne promozionali,

promettono di ricevere buoni d’acquisto variabili dai 1000 euro per Decathlon ai

50-500 per Zara se si risponde ad alcune domande. Nulla di più falso, ovviamente!

Il modo migliore per difendersi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello

dei Diritti” è quello di non rispondere mai a questi messaggi e quindi di

non cliccare sui link cui solitamente conducono o rispondere alle richieste di dati

personali o bancari. Il problema che tuttora persiste, però, è che sono tanti i

consumatori che sono allettati dalle proposte che appaiono, almeno in astratto, credibili

perché vengono utilizzati i loghi del tutto identici a quelli di note aziende come

le due multinazionali in questione. E cascarci è molto facile. Bisogna, quindi,

solo prestare più attenzione, accertarsi sempre della provenienza del messaggio

ed evitare di seguire le istruzioni contenute che costituiscono in domande che vengono

poste all’ignaro utente per farlo cadere in trappola. Nel caso siate comunque incappati

nella frode potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri

contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.