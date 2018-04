“L’avere fissato una data per il Congresso potrebbe rappresentare un’occasione utile

per una discussione vera e priva di preclusioni, ma dobbiamo intenderci sul merito

del dibattito: se fosse limitato a conte e riposizionamenti tutti interni alla nomenklatura,

non servirebbe assolutamente a niente. L’unica strada percorribile è quella capace

di aprire ai territori e alle comunità, di coinvolgere quelle energie fresche e vive

che nelle varie realtà calabresi esistono e hanno una gran voglia di agire e di impegnarsi”.

È quanto dichiara il consigliere Bevacqua in relazione alla decisione assunta ieri

dall’Assemblea regionale del Pd di tenere il congresso il prossimo 23 giugno. “Se

dovessi giudicare dalle presenze di ieri all’assemblea, frutto solo degli amici “interessati”,

– aggiunge Bevacqua – sarei seriamente preoccupato della buona riuscita del congresso.

Non possiamo non tenere conto della discussione che si sta avviando a livello nazionale

sul futuro stesso del PD e anche sui mali specifici che affliggono il partito al

Sud e in Calabria: non ci si può limitare a un’applicazione notarile delle regole

statutarie. Il disastro avvenuto richiede ben altro. Quello che è accaduto il 4 marzo

non è una calamità inaspettata e casuale: dobbiamo ficcarci in testa che il desolante

stato presente è figlio diretto di scelte, di azioni e di omissioni che si trascinano

da anni e che siamo di fronte alla concreta evenienza che il PD in quanto tale possa

cessare di esistere”. “I notabilati e le baronie interne al partito – prosegue Bevacqua

– hanno sempre ritenuto che la priorità consistesse nel consolidarsi, alzare muri,

mirare all’autoconservazione ad ogni costo: piuttosto che impegnarsi per la costruzione

di un soggetto politico moderno e inclusivo, la più parte dei maggiorenti ha pensato

che fosse più conveniente continuare a coltivare il proprio orticello. Questa rotta

non è più ulteriormente percorribile. La fase congressuale che si avvia deve essere

vera e ancorata al criterio della credibilità”. “Io, che provengo dalla storia del

cattolicesimo democratico – continua Bevacqua – ho ricordato ieri, non a caso, la

figura di Benigno Zaccagnini. Ricordo quando fu eletto segretario in un momento particolarmente

difficile per la DC: lui, con la sua credibilità, umiltà e dignità, riuscì ad aggregare

attorno a sé il nucleo di una futura classe dirigente. La sfida calabrese del PD

deve avere l’ambizione di riportare le persone a incontrarsi, a parlare, a rinvenire

soluzioni rispetto alle tematiche maggiormente sentite all’interno delle rispettive

comunità. Ascoltare, aprirsi e pensare in maniera plurale è l’unico modo per garantire

che la politica produca effetti di consapevolezza e responsabilizzazione. Lo schiacciamento

sul riferimento politico personale di turno sarebbe la morte dell’idea stessa di

partito democratico”. “Il nome del prossimo segretario – conclude Bevacqua – è l’ultimo

dei problemi: per avere davvero un senso, quel nome deve essere accompagnato da un

metodo che rifiuta burattini e burattinai, così come deve puntare alla valorizzazione

di gruppi dirigenti credibili, realmente capaci di interloquire con i bisogni e le

esigenze delle comunità calabresi”.