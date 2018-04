Riceviamo e pubblichiamo

ALL’UFFICIO DI GABINETTO SIG. PREFETTO PROVINCIA REGGIO CALABRIA

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PALMI

AL COMANDO CARABINIERI CITTANOVA

AL SINDACO DEL COMUNE DI CITTANOVA

All’ agente G. ppe Adornato c/o Polizia Municipale CITTANOVA

Da Cittadino Contribuente, invio a codesti Uffici immagini della base del palo metallico di illuminazione pubblica situato in questa via 4 Novembre fronte civico 21, angolo via Napoli. Detto palo è marcio alla base, a livello del marciapiede. Come si nota, reciso e sfondato in diverse parti dalla ruggine passante. All’uopo mi chiedo sulle capacità e/o comunque sulla attività di controllo degli uffici competenti, apparentemente assenti, lontani, inutili e quindi anche responsabili di eventuali probabilissime disgrazie. Mi chiedo anche per cosa questi “signori” vengono profumatamente stipendiati.

Peraltro moltissimi pali della pubblica illuminazione in Cittanova, sono nelle medesime condizioni e anche peggio. Ovviamente si attendono le solite disgrazie per intervenire o anche non intervenire. Questo in ragione della nota dissennatezza di molti cosi detti dipendenti pubblici. In ogni caso, attesa questa mia denuncia, invito chi competente ad intervenire tempestivamente per la sostituzione del palo in oggetto e nelle more di voler doverosamente, con i prescritti sistemi di legge, segnalare il pericolo. Tale situazione di degrado, di abbandono e di irresponsabilità avrà anche una “paternità” che immagino non sarà difficile individuare. Ritengo che chi di dovere debba procedere tempestivamente.

Raffaele Degni