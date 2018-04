Il Sen. Giuseppe Auddino, unitamente al Meetup del M5S di Polistena, esprime piena soddisfazione per il recente successo ottenuto dalla squadra del Futsal Polistena Calcio a 5 e porge i complimenti più sentiti allo staff e ai dirigenti per la vittoria del campionato di C1 e la meritata promozione in serie B.

“Questo traguardo – ha sostenuto – costituisce il giusto premio per il costante impegno profuso in questi anni dalla squadra e dalla società sportiva, al fine del conseguimento dei risultati prefissati. In questo campionato il Futsal Polistena ha centrato un risultato che inorgoglisce, oltre che il sottoscritto, i polistenesi e l’intero territorio della Piana”.