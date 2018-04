Nella consueta intervista settimanale del “60 Minuti News” si tocca un tema di malasanità accaduto a Vibo Valentia. Una polmonite non diagnosticata in tempo che ha causato la morte di una donna 45enne. L’intervista è stata effettuata dal giornalista Domenico Latino al marito della signora, Mario Misasi. Zes e caso Bcc-Cittanova sono gli altri temi toccati dalla trasmissione. Guarda in esclusiva l’intervista che andrà in onda anche su Telemia (canale DT 85) a partire dalle 19.00.