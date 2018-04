AMATO (CZ) – Il sindaco del Comune di Amato, Saverio Ruga,

ha deciso di rinunciare al cento per cento della propria indennità di

carica a lui spettante per il 2018 e di conseguenza di utilizzare

l’economia di spesa derivante da tale rinuncia in servizi sociali ed

associazioni sportive e culturali. La decisione è stata assunta nella

seduta del 24 gennaio 2018 con l’approvazione di una delibera di giunta che

certifica come la rinuncia comporti una economia di spesa per il Comune di

complessivi 6.934 euro. Il periodo di riferimento va dal 1 febbraio al 31

dicembre 2018.

“La mia rinuncia vuole essere un contributo in un momento difficile come

quello che attraversiamo, a livello nazionale e locale, con un bilancio

che sicuramente non è stato facile redigere – afferma il sindaco Ruga -.

Certo la mia rinuncia all’indennità non è la soluzione , lungi dal voler

risolvere così le difficoltà ai problemi, ma vuole essere solo e

semplicemente il mio contributo concreto soprattutto verso un settore

particolarmente delicato che meriterebbe ancora più attenzione. Si tratta

perciò di un piccolo segnale: anche perché il mio, qui, non è un mestiere.

È una passione, un impegno, un servizio alla mia comunità”.