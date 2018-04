Il direttivo di Lamezia Terme della “Lega Salvini Premier” nel corso di una riunione tenutasi nella sede cittadina alla presenza di un folto gruppo di militanti e dirigenti, nonché segreteria regionale sita in Via Gorizia, 32, alla presenza del Coordinatore Regionale e neo Deputato Onorevole Domenico Furgiuele, ha provveduto alla nomina del nuovo segretario cittadino di Lamezia Terme della Lega, l’Architetto Francesco Materazzo. Il professionista lametino è uno degli storici fondatori ed animatori della Lega fin dalla prima venuta del Senatore Matteo Salvini nella nostra città in occasione delle elezioni Europee del 2014. L’Architetto Materazzo, nel ringraziare i presenti per la fiducia accordatagli, ha sottolineato l’importanza della presenza dell’Onorevole Furgiuele che avrà il compito di trasferire in sede parlamentare le problematiche che attanagliano la nostra amata città. La nomina è stata ratificata all’unanimita’ durante la riunione. L’On. Furgiuele: “il radicamento del partito che ha come leader Matteo Salvini nonché Senatore della Calabria è una realta’ importante percio’ è opportuno che sia rappresentato da giovani professionisti e dinamici gia’ impegnati nel sociale e che hanno saputo mettersi a disposizione della causa Salviniana da diversi anni, con la volonta’ di affrontare tematiche cittadine e nazionali come la tutela del territorio e della salute, questa nomina del nuovo segretario cittadino segna la persistenza della continuita’ del cammino aperto a tutte le persone che hanno volonta’ di ritrovarsi in un partito che vuole prendere le distanze dal vecchio modo di intendere la politica operato dai partiti tradizionali, caratterizzato da coraggio, spirito di coesione, salidarita’ e senso civico”.