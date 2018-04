LAMEZIA: Lo Riggio, Graziano, Citriniti 13, Pasciuta, Esposito, L. Ferraro 1, Porfida 8, Butera 16, Piccioni 9, M. Sacco (L), Procopio 6, Mafrici 1. All.: A. Ferraro.

PALERMO: Li Castri, Bellone, Ilardi 4, Tusa, Ferro, Garofalo 6, Gruesner 13, Teresi 3, Pavone, Brucia, Nastasi (L), La Rosa 12, Cappadona 7. All.: Ferro.

ARBITRI: Verta Luca (1°) e Vitola Valeria (2°).

Torna alla vittoria la VolleYnsieme Raffaele Lamezia che al rientro in campo dopo le festività pasquali batte per 3 a 0, in casa, il Palermo. Una partita molto insidiosa per i lametini che hanno dovuto vedersela contro un avversario molto ostico. Primo set molto combattuto, con i padroni di casa che tengono i denti stretti fino alla fine e conquistano la prima frazione di gioco con un 27-25. Secondo e terzo set più agevoli per la Raffaele Lamezia ma non meno impegnativi: gli ospiti, infatti, danno ugualmente filo da torcere ai ragazzi di coach Totò Ferraro i quali però con determinazione chiudono entrambi i set con il medesimo risultato di 25 a 21 ipotecando così la partita. Con questa vittoria il Lamezia sale al quinto posto in classifica a quota 35 punti (insieme alla Gupe Battiati) superando proprio il Palermo fermo a quota 33. Domenica prossima derby lametino con la Raffaele che sarà impegnata sul campo della Conad capolista con 55 punti. “Eravamo chiamati ad una prova d’orgoglio dopo la brutta sconfitta di Catania e così è stato. – afferma Salvatore Torchia, membro dello staff tecnico – Abbiamo sfoderato, nonostante non fossimo al massimo della forma e degli effettivi, una bella prestazione in tutti quelli che sono scesi in campo. Ora testa al derby dove partiamo sfavoriti ma dove vogliamo ben figurare”.