CATANZARO – Come anticipato nei giorni scorsi, con la

firma della convenzione per l’appalto degli interventi complementari,

riprendono i lavori di ampliamento e ammodernamento della SS 280 –

Germaneto (Case Grimaldi – Catanzaro Lido fondovalle alla sinistra del

fiume Corace). Domani mattina, infatti, alla presenza del presidente

della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, saranno consegnati i lavori di

completamento dell’importante arteria realizzata dall’Amministrazione

provinciale per un ammontare di 900 mila euro di investimento.

Con la firma della convenzione tra la Provincia di Catanzaro e la ditta

appaltatrice, la Giustino Costruzioni Spa, saranno realizzati i lavori

di messa in sicurezza della galleria, la realizzazione delle barriere

della segnaletica in prossimità della rotatoria che riallacciata alla

strada di competenza dell’Anas, e quanto ulteriormente necessario

all’apertura al traffico dell’arteria che rappresenta un nodo strategico

per il territorio dell’intera provincia e della Regione Calabria

Gli uffici tecnici competenti, guidati dal dirigente del settore

Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Catanzaro ingegner

Floriano Siniscalco, hanno ultimato la definizione delle procedure per

il deposito degli atti necessari alla ripresa dei lavori che prevedono

tempi di esecuzione ristretta.

La presente comunicazione vale come invito a partecipare: l’appuntamento

è fissato per domani alle 9.30 all’altezza della rotatoria in prossimità

della concessionaria Bencivenni.