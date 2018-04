I Carabinieri di Taurianova hanno arrestato, in flagranza di reato, BURGHELEA Avram, 27enne rumeno, che, in forte stato di agitazione causato dall’abuso di sostanze alcoliche, ha dapprima inveito contro i vicini di casa minacciandoli di morte con un coltello a serramanico e, in seguito, si è scagliato contro i Carabinieri intervenuti che, a fatica, sono riusciti a disarmare l’uomo malgrado la sua forte resistenza.