Compiacimento e soddisfazione sono i sentimenti che ci sentiamo oggi di esprimere all’amico e collega Roberto Occhiuto, nominato con giusto merito Vice Capogruppo vicario alla Camera dei Deputati per il gruppo di Forza Italia. E’ il giusto riconoscimento delle grandi capacità politiche di Roberto, oltre che il primo e doveroso apprezzamento da parte del partito nei confronti della Calabria. La sua positiva esperienza trascorsa in Parlamento e gli obiettivi raggiunti con puntuale eleganza ed ineccepibile precisione, fanno di Roberto Occhiuto uno dei massimi rappresentanti istituzionali di questa nuova stagione legislativa e di governo del Paese. Un ruolo che saprà gestire nel modo migliore per l’interesse generale del partito e del progetto comune del Cdx, senza mai tralasciare quegli aspetti di correttezza e lealtà che da sempre contraddistinguono il suo operato. Nel complimentarci ancora con Roberto, e con sano orgoglio calabrese, vogliamo ricordare il suo alto e sempre corretto profilo istituzionale che ha saputo dimostrare anche nei momenti di difficoltà e tensione che nella passata legislatura ha dovuto affrontare, mantenendo in ogni occasione sempre un dialogo costruttivo utile alla sintesi necessaria per la risoluzione di qualsiasi problematica. Sarà nostra cura fornire l’appoggio ed il sostegno politico in ogni sua decisione presa nell’interesse unico del partito e degli elettori calabresi che con tanto affetto e fiducia hanno garantito il proprio sostegno alla nostra azione politica.