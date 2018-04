Dopo la pausa per le festività pasquali riparte la stagione dei concerti all’auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” nell’ambito del Kaulonia Music Festival. Due gli appuntamenti programmati per il mese di aprile. Si parte domenica 15 aprile con il live del Trio Sound Trip. Il progetto nasce da un’idea del violinista Francesco Sgambelluri e del pianista Ludovico Romeo, al quale l’incontro con il bassista Peppe Platani ha dato notevole impulso. Sound Trip è un progetto la cui aspirazione sollecita i numerosi aspetti della cultura verificandone l’attualità e riproporne i luoghi rivisitati e ripensati attraverso diverse esperienze. Ai tre musicisti si aggiungono successivamente il batterista e percussionista Vincenzo Alia e il tastierista Gianfranco Ozzimo.

L’attesa tuttavia è tutta per Nello Salza, considerato dai critici “la tromba del cinema italiano”. Il maestro, trombettista di fama internazionale, ha collaborato con compositori quali Ennio Morricone e Nicola Piovani, nelle colonne sonore di “The Hateful Eight” e “La vita è bella”. Uno spettacolo musicale esclusivo, in cui la tromba, in veste di protagonista, ripercorre le più affascinanti ed indimenticabili colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, della televisione e del musical italiano, proponendo così al pubblico un repertorio unico e mai presentato in forma di concerto. Salza sarà accompagnato sul palco dai maestri Aurelio e Paolo Pollice, vincitori di numerosi concorsi pianistici internazionali. Lo show è in programma giovedì 19 aprile con inizio alle 21.