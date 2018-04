In relazione ai fatti verificatisi nella giornata dell’8 aprile, relativi all’arresto eseguito dai Carabinieri di Taurianova in flagranza di reato del 27enne Avram Burghelea, si è svolto in data 9 aprile il giudizio per direttissima dinanzi al Tribunale Penale di Palmi, presieduto dalla dottoressa Morrone. All’esito della relazione degli operanti di Polizia Giudiziaria, il Tribunale ha convalidato l’arresto del giovane rumeno. In seguito, il Pm Panucci ha chiesto che venisse applicata nei confronti dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari attese le diverse imputazioni contestate.

In difesa del fermato è intervenuto l’avvocato del Foro di Palmi Michele Pricoco, il quale, nel corso del suo intervento, ha voluto evidenziare alcuni passaggi critici dell’episodio meritevoli di maggiori approfondimenti. All’esito, il Tribunale, in accoglimento dell’istanza difensiva, ha rimesso in libertà il giovane Burghelea sottoponendolo alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il processo è stato rinviato alla data del 15 giugno 2018.​