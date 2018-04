I supermercati Bennet hanno disposto il ritiro dagli scaffali tutti i lotti del latticino

in fiocchi a base di formaggio fresco magro a marchio Jocca per la presenza di un

corpo estraneo metallico nel prodotto. L’azienda ha già affisso le locandine all’interno

dei punti vendita per informare i clienti che dovessero già aver acquistato il prodotto

interessato dal ritiro. Il formaggio interessato è quello che riguarda le confezione

da 2 da 150 gr e 175 gr Jocca con data di scadenza fino al 27.6.2018. Il latticino

richiamato è prodotto da Mondez Deutschland Snacks Production Gmbh & Co.Kg nello

stabilimento di Bad Fallingbostel in Germania e commercializzato da. Mondez Italia

srl. Secondo quanto si legge nel comunicato diffuso da Bennet, motivo del richiamo

è: possibile presenza di corpi estranei, metallici. Il provvedimento, disposto è

in via del tutto precauzionale. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori

in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona

del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che i clienti che hanno acquistato il prodotto

sopra indicato, sono pregati di restituirlo al punto vendita che procedera’ al

rimborso oppure contattare il numero verde 800 055200.