A Palazzo Campanella presentazione libro “La maligredi”

Sabato prossimo 14 aprile, alle ore 17.00, presso la sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella si terrà la presentazione del libro “La maligredi” dell’autore calabrese Gioacchino Criaco (Feltrinelli editore).

Promosso dal circolo culturale “Guglielmo Calarco”, l’evento è realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria.

“L’appuntamento di sabato – commenta il presidente Nicola Irto – s’inserisce nel quadro delle molteplici iniziative che il Consiglio regionale è impegnato a sostenere, tese a far conoscere e diffondere la cultura e la ricchezza intellettuale della Calabria che annovera importanti autori”.

La presentazione del libro, alla quale parteciperà il presidente del Consiglio regionale, è affidata a due scrittori calabresi Mimmo Gangemi e Isidoro Malvarosa; modererà l’incontro Antonio Calabrò, opinionista di Zoomsud.

Trascorsi ormai dieci anni dalla pubblicazione del noto romanzo “Anime nere” da cui è stato successivamente tratto e realizzato l’omonimo film di Munzi, vincitore di prestigiosi premi, Criaco torna dunque a raccontare l’Aspromonte e la sua Africo.

Africo, paese sradicato e lasciato a se stesso “senza nome, senza stazione e senza uomini” rubati alla loro terra dal bisogno e costretti ad emigrare, è descritto in un libro dai toni lirici che, senza invenzioni né finzioni, tratteggia uno spaccato sociale.

“La maligredi” è un omaggio di Criaco alla madre terra e alle “madri del gelsomino”, a tutte quelle donne che, lavoratrici notturne di gelsomino, non si sono risparmiate per sostenere la famiglia, ritrovandosi sole, in un ambiente senza prospettive, nel portare avanti quei figli che poi hanno visto partire o che, peggio, hanno preso una strada sbagliata.