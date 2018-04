Riceviamo e pubblichiamo

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – QUIRINALE ROMA

ALL’UFFICIO DI GABINETTO DEL SIG. MINISTRO PER LE INFRASTRUTTURE ROMA

AL SIG. PREFETTO PROVINCIA REGGIO CALABRIA

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PALMI

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI CITTANOVA

Con questa denuncia, nella mia veste di Cittadino-Contribuente-Utente della Strada, rappresento a chi di competenza, le pessime ed insicure condizioni della strada provinciale nr. 33 Cittanova – Rizziconi, per tutta la tratta ed in special modo tra e l’abitato di Rizziconi e il Quadrivio Bombino. Quest’ultima importante pericolosa intersezione, dal 9 aprile del 2017 è, mancante dell’impianto semaforico in quanto non funzionante. Nel frattempo numerosi sono stati gli incidenti stradali. All’uopo ho inviato diversi esposti-denunce alle Autorità competenti senza alcun esito. Segno evidente che le sorti del nostro Paese e/o di questa Provincia non rappresentano (da molto tempo) una priorità. Ed a tale proposito mi chiedo se il/la responsabile di questa zona sia davvero in grado di assolvere i suoi doveri o se atteso il palese disinteresse per il suo Ufficio non debba invece essere meglio rimosso/a.

La strada in esame, oltre a presentarsi da lungo tempo, quasi assolutamente priva di adeguata prescritta segnaletica orizzontale (artt. 38 e 37 C. d. S.), priva della adeguata prescritta segnaletica verticale (artt. 38 e 37 C. d. S.) e priva di adeguati dispositivi catarifrangenti di delimitazione della carreggiata (delineatori normali di margine figura II nr. 463 art. 173 Regolamento d’esecuzione – art. 42 C. d. S. ), da anni è caratterizzata dal fondo stradale con numerosissime buche, sconnesso, bitamazione usurata, rovinata, inesistente. Sono quindi gravi disagi e pericoli per l’utenza.

Evidenzio che tale tratta di strada, tanto degradata anche riguardo al manto stradale, che solo per pochi tratti appare appena accettabile, è percorsa giornalmente (ore diurne e notturne) da una moltitudine di utenti contribuenti, molti dei quali lavoratori e “padri di famiglia”, che, a causa delle inadeguatezze citate, corrono seri rischi nella circolazione. Evidenzio che circolare su tale strada nelle ore notturne e con la pioggia, a causa della mancanza di adeguata segnaletica orizzontale (totale mancanza della linea di mezzeria e delle strisce laterali sulla carreggiata), verticale (segnaletica verticale fatiscente, mancante ed incompleta) e di dispositivi catarifrangenti di delimitazione della carreggiata, risulta particolarmente rischioso. Ricordo a me stesso la gravità dei reati di omissione e di abuso di atti d’Ufficio, tema molto ricorrente in ambito della così detta Pubblica Amministrazione, l’Immagine della quale per dolo di molti, in questi ultimi anni è poco più che risibile.

Raffaele Degni