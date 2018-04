“Sarà pubblicato entro la prossima settimana il Bando per la formazione della graduatoria utile per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già disponibili o che lo saranno a breve nel nostro territorio comunale”. Ad annunciarlo è Carmelita Laganà, assessore con delega alle Politiche abitative del comune di Motta San Giovanni.

“La Legge regionale – aggiunge l’assessore – stabilisce che ogni due anni i Comuni debbano pubblicare il nuovo bando e noi, spronati soprattutto dal sindaco Giovanni Verduci particolarmente attento a questo tema, abbiamo lavorato in questi mesi per migliorare la situazione dell’edilizia pubblica e non incorrere in diffide da parte degli organi regionali”.

“Abbiamo dovuto affrontare e superare alcune difficoltà – rivela la delegata – dovute alla mancanza di un registro completo e aggiornato delle abitazioni, soprattutto di quelle costruite molti anni addietro, delle assegnazioni già registrate e di alcuni contributi di cui si erano perse le tracce”.

“Con il Presidente del Consiglio Giovanni Gattuso – continua Laganà – ci siamo recati più volte presso gli uffici dell’Aterp a Reggio e a Catanzaro e, grazie alla disponibilità e sensibilità dei tecnici dell’azienda che ringrazio sinceramente per quanto fatto, abbiamo potuto svolgere dei sopralluoghi per verificare lo stato delle abitazioni esistenti, sbloccare alcuni interventi che si erano arenati e programmare nuove iniziative”.

“A breve – prosegue Laganà – l’Aterp realizzerà degli interventi per un importo totale pari a 80 mila euro interessando le cinque abitazioni già precedentemente assegnate, che finalmente potranno essere utilizzate, e tre abitazioni riconsegnate all’azienda tra Lazzaro e Motta. Inoltre, assieme ai responsabili dell’Azienda per l’Edilizia Pubblica Calabria stiamo facendo una seria riflessione su cosa sia meglio fare relativamente ad alcune vecchie abitazioni, ormai in disuso e difficilmente recuperabili. Siamo in attesa di ulteriori interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e impegnati a verificare e chiudere alcune procedure non ancora completate”.

“Tutta l’Amministrazione comunale – conclude quindi l’assessore Carmelita Laganà – è sensibile alle problematiche abitative e, grazie soprattutto al lavoro di squadra che sta coinvolgendo tutti, raggiungeremo risultati importanti per la nostra comunità e il nostro territorio”.