Si sono svolte con grande partecipazione le iniziative dell’Associazione Terramala di Domenica 8 Aprile. Alle ore 9, il paese ha accolto un gruppo di circa 60 escursionisti del CAI Sezione Aspromonte i quali, guidati dai soci di Terramala, si sono avviati lungo un cammino che, partendo da piazza San Pietro, si è concluso alla grotta di Sant’Elia Speleota, a Melicuccà, passando attraverso le campagne popolate da ulivi secolari e da diversi luoghi suggestivi: tra essi la fonte acqua Luntana, luogo simbolo del piccolo paese della piana che i soci di Terramala hanno restituito alla cittadinanza dopo diversi decenni di abbandono;il ponte di De Leo, opera architettonica del 1907 ancora in perfetto stato immersa nel verde che fiancheggia il fiume Torbido; la visita alla chiesa e monastero di Sant’Antonio a Melicuccà e la fonte Basilicò, alla quale i soci stanno dedicando molta attenzione vista la qualità dell’acqua che da essa sgorga. A tal proposito, sempre Domenica, i soci si sono impegnati a raccogliere i fondi per procedere alle analisi della suddetta fonte, visti gli effetti diuretici e terapeutici di cui si avvale. L’acqua di Basilicò, infatti, veniva “prescritta” dai medici del passato per chi soffriva di calcolosi renale e ipertensione, oggi l’associazione si sta impegnando per analizzarne il profilo chimico-fisico e dare conferma, con metodo scientifico, delle sue proprietà.

La giornata di Domenica ha visto dare il via anche al Salotto di Penelope, il laboratorio condiviso di ricamo e uncinetto tenuto dalle donne dell’Associazione, nato con l’intento di tramandare alle nuove generazioni le arti tessili che hanno contraddistinto il passato e il presente degli abitanti di Sant’Anna.

“E’ sempre un piacere notare lo stupore delle persone che visitano il nostro paese – dice Antonio Casella, presidente di Terramala – il nostro piccolo borgo ha una fonte inesauribile di risorse che possono essere sfruttate per creare turismo e l’associazione, insieme alle altre del territorio circostante, continua senza sosta questo lavoro di scoperta e valorizzazione”.

Concluso questo ciclo di eventi l’Associazione ha subito iniziato a programmare gli eventi di questa estate, tra essi la seconda edizione di ESTArTE, la rassegna di arte e letteratura; Cinema D’Estate, che vedrà la partecipazione di giovani registi e autori Calabresi; una breve escursione per bambini organizzata insieme al CAI Aspromonte e tante altre iniziative sempre volte a valorizzare le risorse umane e territoriali.