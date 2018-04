«Il tempo dell’attesa è davvero finito: Sacal e Regione Calabria dicano

chiaramente quali sono i progetti per il rilancio dell’aeroporto di Reggio

Calabria. Atteggiamenti dilatori e diserzioni rispetto a doverosi impegni

pubblici non sono più accettabili, tanto più che la chiusura dello scalo

non è affatto scongiurata». È quanto dichiara la deputata del M5S Federica

Dieni.

La parlamentare continua: «Il presidente di Sacal, Arturo De Felice,

dimostri una buona volta di avere a cuore le sorti del “Tito Minniti” e

metta sul piatto il piano per il suo definitivo rafforzamento. Non sono più

tollerabili i suoi tentativi di smarcarsi da una questione che riguarda il

diritto alla mobilità dell’intera provincia reggina. In questo senso, è

grave che De Felice, ieri, non abbia partecipato al Consiglio metropolitano

“aperto”, a cui hanno preso parte tutti i soggetti, istituzionali e non,

interessati al destino dell’aeroporto. Così come è inqualificabile

l’assenza della giunta della Regione Calabria, nella circostanza

rappresentata solo da due consiglieri di centrosinistra che hanno

sostanzialmente declinato ogni responsabilità in merito a quanto accaduto o

accadrà al “Tito Minniti”».

«Ritengo – conclude Dieni – che non sia questo il modo di affrontare un

problema così importante per l’intera collettività reggina. Mi auguro,

quindi, che sia Sacal, sia la Regione Calabria, vogliano infine uscire allo

scoperto e unirsi alla battaglia per la sopravvivenza dell’aeroporto di

Reggio. Una battaglia che non ha e non deve avere colore politico, ma che

deve essere condotta con decisione nel bene esclusivo della comunità

reggina».