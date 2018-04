“La nuova Giunta regionale varata dal Presidente Mario Oliverio trova il mio personale apprezzamento per le competenze e la qualità che mette a disposizione della Regione Calabria”. È quanto dichiara il consigliere regionale Francesco D’Agostino a margine dell’ufficializzazione del nuovo esecutivo regionale.

“Con la nomina dell’assessore Francesco Russo a vicepresidente della Giunta – ha sottolineato D’Agostino – si premia il grande lavoro svolto in questi anni da una figura di assoluta qualità, riconosciuta non solo dentro i confini regionali, ma nell’intero Paese. La sua azione ha permesso di centrare obiettivi complessi e decisivi, come la redazione di un moderno Piano Regionale dei Trasporti e, di recente, l’approvazione della Zona Economica Speciale per la Calabria”.

“Soddisfazione piena – ha proseguito il consigliere regionale – va espressa anche per le nuove nomine effettuate dal Presidente Oliverio. Con gli incarichi, importanti e impegnativi, affidati a Maria Teresa Fragomeni, Maria Francesca Corigliano e Angela Robbe, il governo regionale si dota di personalità di competenza e sicuro spessore che, sono certo, sapranno dare impulso e sostanza a queste nuova fase di amministrazione della Calabria. All’intera Giunta, che vede inoltre riconfermate la competenza e la professionalità degli assessori Rizzo, Rossi e Musmanno, porgo gli auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà operare al servizio dei cittadini, delle loro esigenze e delle loro speranze”.