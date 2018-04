CATANZARO – “Trovare le parole per esprimere la gioia per la nomina di Angela Robbe ad assessore regionale al Lavoro, Formazione e Politiche sociali non è semplice. Perché di Angela Robbe, presidente uscente di Legacoop Calabria, riferimento importante del sistema della cooperazione e dell’associazionismo nella nostra regione, conosco bene le qualità professionali e umane, lo spessore culturale, la grande capacità di mediazione, la vocazione al dialogo e alle relazioni tanto da volerla alla guida della Commissione Pari opportunità della Provincia di Catanzaro. In pochi mesi ha messo in campo iniziative e progetti che hanno saputo suscitare entusiasmo e attenzione, coinvolgendo il mondo della scuola e delle professioni dando visibilità all’Ente in questo delicato settore. La soddisfazione, quindi, non basta: c’è la consapevolezza che Angela Robbe saprà essere al servizio dei calabresi con passione, coraggio e grande generosità per il bene della nostra regione”. E’ quanto afferma il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che si congratula con Angela Robbe nominata ieri assessore regionale al Lavoro, Formazione e Politiche sociali.

“Le qualità umane e la grande esperienza, nonché la spiccata capacità organizzativa e programmatica, di Angela Robbe unite al naturale slancio ideale e appassionato verso le problematiche di un territorio assai complicato ma ricco di potenzialità come la Calabria faranno di lei un assessore regionale capace e attento, sensibile, presente e credibile – afferma ancora il presidente Bruno – quello di cui la nostra regione ha bisogno soprattutto in settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, e prima ancora del rispetto della dignità personale, qual è il lavoro. Buon lavoro al neo assessore regionale, quindi: saremo sempre al suo fianco per portare il nostro contributo istituzionale”.

GIANLUCA CUDA

La nomina di Angela Robbe ad Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro,

della Formazione e delle Politiche Sociali, deve essere accolta con

soddisfazione e speranza. Le capacità e competenze del Presidente regionale

di Legacoop ci rassicurano e ci spingono ad essere fiduciosi che la

Legislatura regionale si possa concludere con positività mettendo a

disposizione l’esperienza necessaria maturata nell’ambito del mondo del

sociale e della cooperazione.

Le problematiche che il nuovo Assessore si troverà ad affrontare sono

complesse soprattutto con riferimento ad una terra come la Calabria ed

hanno bisogno di una straordinaria visione ideale e programmatica di cui,

siamo sicuri, Angela Robbe saprà svolgere con un approccio innovativo e

realistico.

Come Segretario della Federazione Provinciale del PD di Catanzaro ,sono

particolarmente contento di questa nomina poiché, cosi come ho sostenuto

fin dall’inizio della mia elezione, con Angela Robbe viene finalmente

valorizzata una delle migliori risorse che il nostro territorio possa

offrire in termini di capacità, competenza e passione. Sono queste le

scelte che aiutano la crescita della nostra terra. Angela è una persona

che nel tempo ha saputo mettere a disposizione del territorio regionale

tutta la passione delle sue idee. Il mondo della cooperazione è un mondo

che ha nei suoi elementi costitutivi il valore della solidarietà, della

condivisione e della pragmaticità, tutti elementi che servono per

migliorare il prestigioso e gravoso ruolo che il neo Assessore dovrà

affronterà.

Come segretario della Federazione del Pd di Catanzaro, auguro ad Angela

Robbe un buon lavoro con la consapevolezza che saprà dare il meglio di sé

sia al meridione che alla Calabria..

Il segretario provinciale PD di Catanzaro Gianluca Cuda