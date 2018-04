Si svolgeranno a Taurianova le finali territoriali under 14 maschili

2017/18, la società School Volley Taurianova dopo aver fatto la voce grossa

per tutto la regoular season, vincendo tutte le partite si classifica al

primo posto a punteggio pieno, e sognando il titolo, con non pochi

sacrifici, organizzerà la finale territoriale.

La finale si svolgerà tra Taurianova e Polistena, parteciperanno le prime 4

classificate in ordine School Volley Taurianova, New Fides Volley Campo

Calabro, Volley Roccella e la Pallavolo Palmi.

Le gare si svolgeranno lunedì 16 aprile con il seguente programma:

Prima semifinale alle 16.30 presso il palazzetto dello sport di Polistena,

si affronteranno: New Fides Campo Calabro VS Volley Roccella,

rispettivamente 2a e 3a classificata.

Seconda semifinale alle 17.30 a Taurianova presso la palestra dall’Istituto

“Gemelli Careri”, si affronteranno: School Volley Taurianova VS Pallavolo

Palmi, rispettivamente 1a e 4a classificata.

A seguire tutte e 4 le squadre finaliste convoglieranno a Taurianova dove

si disputerà la finalissima tra le squadre vincenti in semifinale.

Al termine della manifestazione ci sarà la premiazione, e la squadra

vincitrice con il titolo di campione provinciale, rappresenterà Reggio

Calabria alle prossime finali regionali previste a fine aprile.

Vi aspettiamo numerosi per sostenere i nostri ragazzi che hanno tenuto un

cammino impeccabile fino ad oggi, ma che ora si giocano il tutto per tutto.