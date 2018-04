Non solo bellezza e storia, ma anche la dolce vita, ha attratto la stampa inglese.

Lecce torna così ancora una volta sulla ribalta della stampa internazionale anche

per lo stile di vita e per l’accoglienza. A dare risalto al capoluogo salentino,

questa volta il Telegraph, celeberrimo giornale inglese che nella sua versione on

line, pubblica ieri un bell’articolo sulla classifica dei 20 più belli B & B della

penisola dove trascorrere la “dolce vita”.

“La bellissima Lecce, una delle delizie della Puglia” con Roof Barocco Suite si piazza

al 3° posto dopo Il Giardino di Ballarò, Palermo e Casa Cuseni a Taormina. “/Lecce,

la “Firenze del Sud”, è un tesoro architettonico. Ogni appartamento della suite

Roof Barocco ha la sua terrazza – oasi fiorite su cui rilassarsi e ammirare le meraviglie

della città. Le camere tranquille sono arredate in stile tradizionale con alcuni

tocchi moderni, i bagni sono pulitissimi, le cucine sono dotate di cesti di benvenuto.

La colazione – una delizia – è lasciata alla porta in un cestino: succo appena spremuto,

una scatola di brioches calde, un vasetto in vetro di yogurt e frutta e marmellate

dalla casa di campagna di Elisabetta. Semplicemente meraviglioso/.” Al di là della

classifica e dell’importante riconoscimento per il B & B in questione ai cui gestori

vanno i nostri doverosi complimenti, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello

dei Diritti”, è la dimostrazione che Lecce continua ad incantare a livello

internazionale sempre più viaggiatori e che l’offerta ricettiva si sta adeguando

alle esigenze del turismo mondiale anche perché strutture del tipo e del livello

consigliato dal Telegraph ce ne sono ormai a decine nel capoluogo e nel resto della

provincia di Terra d’Otranto e meritano tutte analoga considerazione ed elogio.