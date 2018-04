Questa notte a Cariati, in una zona centralissima, è andata in fiamme l’autovettura di Rosetta Graziano, insegnante e donna attiva nel Coordinamento Donne de l’Alternativa. «Siamo tutte e tutti vicinissimi alla nostra Rosetta – ha dichiarato Filomena Greco, leader del movimento – . È una donna straordinaria, forte e sempre sorridente. Ci stringiamo intorno a lei in questo momento delicato». Ancora non si conosce la natura dell’incendio, che si è diffuso anche a un’altra autovettura vicina e che dai primi accertamenti parrebbe essere di natura dolosa. «Speriamo fortemente che l’origine non sia intenzionale – ha detto ancora la candidata a sindaco della città – . Si tratterebbe di un gesto vile, meschino. Quello che è successo poteva tramutarsi in tragedia e mettere a repentaglio le vite di tante persone che lì intorno abitano. Le indagini sono in corso. Confidiamo nel lavoro di magistratura e carabinieri».