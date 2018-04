TAURIANOVA- L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti e l’Associazione nazionale Carabinieri, sezione di Taurianova, hanno avviato, come comunicato sulla pagina Facebook dell’ente, una proficua collaborazione durante un incontro tenutosi nei giorni scorsi. Il primo cittadino Fabio Scionti ha infatti incontrato il direttivo locale degli ex rappresentanti dell’Arma composto dal presidente Saverio De Gaetano, dal vicepresidente Domenico Pizzulli, dai consiglieri Antonio Lavrendi, Marino Cipri, Rosario Lax, Antonio De Pascale, Salvatore Morano, dal segretario Eugenio Marini e dai revisori dei conti Giuseppe Foglia e Massimo Greco. L’associazione, costituita da militari in congedo, promuove e partecipa ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali.