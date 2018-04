Vitalizi e pensioni dei consiglieri regionali della Calabria: qualche novità sostanziale

*Francesco Aiello

Dopo l’articolato dibattito che è emerso nelle scorse settimana a valle

dell’adeguamento dei vitalizi regionali al costo della vita e alla

risonanza mediatica che questo ha avuto su scala nazionale (in particolare,

vedasi l’approfondimento della trasmissione *Non è l’Arena* su La7 di

domenica 8 aprile e quello in programma nella puntata di stasera, domenica

15 aprile),

il Gruppo di Lavoro di OpenCalabria

ha deciso di analizzare il caso e di verificare se esistono margini di

intervento per rimodulare la spesa pubblica a favore degli ex-consiglieri

regionali Calabresi. La risposta è che introducendo un contributo di

solidarietà triennale e abolendo la norma sull’indicizzazione dei vitalizi,

la Regione Calabria risparmierebbe ben 935mila euro all’anno, ossia circa

2,8 milioni di euro nel triennio.

Di tutto questo non si ha traccia nella proposta di legge presentata dal

consigliere Giuseppe Giudiceandrea, il cui obiettivo principale è di

introdurre il metodo contributivo come criterio per rideterminare il

calcolo dei vitalizi di cui beneficiano gli ex consiglieri regionali e di

re-introdurre uno schema previdenziale per gli attuali consiglieri.

Il *Position Paper* elaborato da OpenCalabria indica in modo inequivocabile

che si può certamente introdurre una modifica legislativa che riduca il

carico dei vecchi vitalizi sul bilancio della Regione Calabria. In altre

parole, i due elementi analizzati – contributo di solidarietà e mancata

indicizzazione – suggeriscono che anche in Calabria si può agire con

strumenti giuridicamente ammissibili sui *vecchi* vitalizi. Si tratta di

due questioni *strategicamente* tenute fuori dalla proposta *Giudiceandrea*.

Francesco Aiello

Prof. Ordinario di Politica Economica

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”

Università della Calabria