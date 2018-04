La Federazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Calabria e Basilicata apprende con entusiasmo e con orgoglio la notizia che l’attuale Governatore della Regione Calabria On. Mario Oliverio, nell’ambito dell’annunciato rimpasto, abbia designato la collega dott.ssa Maria Teresa Fragomeni (iscritta presso l’ODCEC di Locri) quale neo Assessore Regionale con delega al Bilancio.

La scelta di un Dottore Commercialista quale figura professionale, dotata di comprovate conoscenze tecniche, non può che vederci tutti soddisfatti, proprio perché rappresenta a nostro sommesso avviso – al di là di ogni legittima logica di appartenenza politica – un significativo passo in avanti in quella direzione che deve portare “il governo del territorio” all’individuazione di persone capaci, motivate e pienamente inserite nel contesto economico-sociale di riferimento. Ed oggi più che mai le regioni del Sud, ed in particolare la Calabria, necessitano proprio di tali figure professionali che, con spirito di abnegazione, accolgono la sfida di mettersi al servizio del territorio per dare ancora una volta, segni tangibili di speranza e di sviluppo.

Aver pensato, pertanto, ad una collega, il cui Curriculum è fuori discussione, alla quale assegnare una delega – per così dire – “pesante”, conferma l’impegno che la politica vuole dare una sorta di “spallata” alle tante problematiche che da decenni affliggono la Calabria, allontanandola sempre di più dai virtuosi percorsi di crescita e di sostenibilità. A nome di tutti i rappresentati degli Ordini dei Commercialisti Calabresi e Lucani, ci diciamo disponibili – da subito – a dare il nostro supporto alla collega Fragomeni, chiamata a ricoprire un incarico non semplice. Saremo pronti ad ogni sua chiamata, ad ogni tavolo di discussione e di confronto che riterrà più opportuno avviare, sempre animati da quello spirito che, già qualche anno fa, echeggiava in tutto il paese: “Commercialisti uniti ed utili al paese”. Auguri di buon lavoro al neo-assessore Maria Teresa Fragomeni!

dott. Luigi Domenico Arcuri

Presidente Federazione

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Calabria e Basilicata