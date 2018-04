I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cosenza, coordinata dal maresciallo Italiano del Norm alle dipendente del tenente Petrocchi, hanno scovato in un’abitazione del centro storico una piccola serra per la coltivazione di marijuana e armi e munizionamento con, nello specifico e in modo del tutto originale, un macchinario per la produzione del munizionamento.

Durante la notte è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un 42enne cosentino, pregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni nonché di coltivazione di sostanza stupefacente. Nello specifico, i Carabinieri hanno effettuato un blitz presso l’abitazione del 42enne nel centro storico di Cosenza per i controlli di routine ma, una volta acceduto all’interno dell’appartamento, hanno notavano un odore che richiamava alla marijuana. I militari hanno deciso quindi di procedere ad immediata e meticolosa perquisizione domiciliare rinvenendo, in una piccola serra posta vicino al davanzale, sei vasi con all’interno 21 piantine di marijuana in fase di coltivazione.

L’attività di controllo ha permesso di scovare, celati all’interno di un armadio, 3 fucili da caccia calibro 12 illegalmente detenuti, una carabina ad aria compressa, una cartucciera con all’interno 30 cartucce a pallini calibro 12, 654 cartucce calibro 12 varie marche delle quali 10 a palla unica e le restanti a pallini nonché 3 confezioni con polvere da sparo dal peso complessivo di oltre 1,2 kg e macchinari per la realizzazione domestica delle munizioni. Gli investigatori hanno avviato le indagini volte ad accertare eventuale utilizzo di armi e polvere da sparo. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione della Procura di Cosenza.