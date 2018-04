“E’ con grande orgoglio che nelle ultime settimane mi ritrovo spesso a complimentarmi per i successi sportivi dei nostri atleti”. E’ quanto affermato dal Consigliere Delegato allo Sport e all’Impiantistica Sportiva Demetrio Marino. “Dopo l’importante titolo ottenuto col Tennis Tavolo e le qualificazioni del Sitting Volley, è per me un piacere oggi potermi congratulare con gli atleti del Cataforio Calcio a 5, la cui squadra si aggiudica il titolo di Campione regionale Juniores. Un bel risultato che giunge al termine di una gara combattuta che vede la compagine reggina vincitrice del massimo torneo giovanile. Una vittoria che arriva grazie all’impegno e alla passione dei ragazzi e della società. Nuove soddisfazioni per i nostri atleti, per i reggini e, in particolare, per l’Amministrazione del Sindaco Falcomatà che crede fortemente nel valore formativo dello sport che incentiva con ogni i mezzo. Nello specifico – conclude Marino – mi fa particolarmente piacere notare uno scatto in avanti degli sport cosiddetti minori che divengono protagonisti con importanti successi conquistando la scena sportiva reggina”.