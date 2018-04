CORIGLIANO – ROSSANO (Cs) – Con proprio decreto, su proposta del Commissario Prefettizio Domenico BAGNATO, il Prefetto di Cosenza, Gianfranco TOMAO, ha nominato il dirigente del settore economico finanziario della Prefettura Domenico GIORDANO, Sub Commissario del Comune di CORIGLIANO-ROSSANO. BAGNATO aveva rappresentato al Prefetto la particolare difficoltà connessa alla nuova realtà comunale, complessa ed articolata sia sotto il profilo contabile che amministrativo, tanto da rendere necessaria l’individuazione di funzionari dotati di adeguata professionalità nel settore finanziario ed amministrativo, al fine di garantire un valido e necessario supporto collaborativo nelle attività di competenza dello stesso Commissario. Insieme alla dottoressa Emanuela GRECO il dottor GIORDANO, sostituirà il Commissario Prefettizio nei casi di sua assenza o impedimento per la temporanea rappresentanza istituzionale dell’Ente o per l’assunzione degli atti ordinariamente di competenza del Sindaco e potrà esercitare quelle funzioni che lo stesso Commissario riterrà di delegare.