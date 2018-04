Questo canto aquilano esprime la struggente malinconia di chi – sentendosi dotato di una grande apertura d’ali – non ha trovato spazio nel piccolo mondo soffocante in cui la sorte lo ha costretto a vivere. Non gli resta che evadere nel sogno. Il brano si è classificato al primo posto assoluto nel Concorso “Vernaprile”(Aprile in Vernacolo) per la canzone dialettale, organizzato dalla “Fratellanza Artigiana” di Teramo. Ecco la motivazione con la quale il componimento è stato proclamato vincitore: “L’opera è valida, originale con il rispetto degli antichi stilemi e si presenta come lavoro molto raffinato nel quale la tradizione è giocata con classe”. Ecco il link per ascoltare il componimento in un filmato: https://www.youtube.com/watch?v=UYQXRryOUBA

Ma che è tuttu questu scontentu?

Pecchè sbatto contr’a ‘nu muru ?

Ju tempu s’ha fattu cchiù lentu

ju celu s’ha fattu cchiù scuru.

‘Na vote me credea

che se potea spazia’.

Ju munnu me ss’è fattu troppo strittu,

ji’ quasci non ci pozzo rispira’.

Me pare ch’è come ‘na fame

me pare ch’è come ‘na sete.

Ma a mmi’ no’ me sazia lo pane.

Che pena le pene segrete…

‘Na vote me credea

che se potea spazia’.

Ju munnu me ss’è fattu troppo strittu,

ji’ quasci non ci pozzo rispira’.

Redengo la vita a ju sognu

mo’ che la speranza è finita.

Ccusci’ no’ me pare ch’ è pocu

lo pocu che me dà la vita.

E pure se mme pare

che non se po’ spazia’,

ju munnu me llo faccio meno strittu,

forse ccusci’ ce rrescio a rispira’.

CHE COS’E’ QUESTO ETERNO SCONTENTU

(traduzione in lingua)

Che cos’è questo eterno disagio?

Perché [ad ogni passo] urto contro un muro?

[Per me] il tempo è diventato più lento

il cielo si è fatto più scuro.

Un tempo ho creduto

di poter farmi largo [nel mondo]

ma il mio mondo è diventato troppo stretto

[tanto] che quasi mi sento soffocare.

Mi pare sia come una fame

mi pare sia come una sete

ma non c’è pane che mi possa saziare.

Che pena le pene segrete…

Un tempo ho creduto

di poter farmi largo [nel mondo]

ma il mio mondo è diventato troppo stretto

[tanto] che quasi mi sento soffocare.

Faccio rivivere la mia [vecchia] abitudine di sognare

or che la speranza è finita.

Così non mi par che sia poco

quel poco che mi offre la vita.

E anche se mi sembra

di non riuscire a librarmi,

mi costruisco un mondo meno angusto

nel quale, forse, riuscirò a respirare.