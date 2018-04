Tutto esaurito per il I Slalom Città di San Roberto: sulle strade di montagna del comune preaspromontano trionfano il giovanissimo Gaetano Rechichi, pluricampione regionale Karting, alla guida di una Ermolly Suzuki, ed il territorio, protagonista di una bellissima manifestazione che ha visto centinaia di appassionati assieparsi, spesso anche in postazioni di fortuna, dalle prime ore del mattino di domenica lungo i tornanti della strada che da Melia, attraversando Sant’Angelo, arriva a Gambarie, risistemati per l’occasione e messi in sicurezza grazie all’impegno della città metropolitana.

Poco meno di 3 km impegnativi e spettacolari che i piloti hanno affrontato in 3 manche a tutta velocità, guidando con precisione, agonismo e voglia di vincere. Ma sempre col sorriso sulle labbra.

Una gara emozionante, affascinante, lungo un percorso mozzafiato che si affaccia sullo Stretto di Messina. Una prima di tutto rispetto intensa ed indimenticabile.

“Siamo estremamente soddisfatti di come è andata e del tanto pubblico che è venuto a trovarci e ha potuto godere del grande spettacolo prodotto da questi piloti fantastici” ha detto il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari.

Una organizzazione puntuale, che ha esaltato le capacità e la bravura dell’Associazione “Piloti per Passione” guidata dal dott. Giuseppe Denisi coadiuvato dalle figlie Elisa e Valentina, che tra rettilinei e curve ha lavorato senza sosta per garantire che tutto andasse secondo programma, e che ha visto l’intera Amministrazione Comunale di San Roberto impegnata in prima linea per definire ogni dettaglio.

Un aiuto incredibile per fare promozione del e sul territorio, puntando al turismo e a far conoscere il nome di San Roberto anche a chi fino ad oggi non lo conosceva. I visitatori arrivati da ogni parte della provincia di Reggio Calabria e della regione, hanno dato un boost ad alberghi, ristoranti ed esercizi commerciali.

E ora il prossimo obiettivo: riprovarci il prossimo anno, per stupire ancora e migliorare il format della sfida.

Il grande successo di pubblico sta lì a testimoniare la validità di un appuntamento pronto a calamitare l’attenzione degli sportivi che amano le quattro ruote.