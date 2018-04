«Il nuovo ospedale di Cosenza, se mai realizzato, sorgerà a Vaglio Lise.

Con la Deliberazione di Giunta approvata ieri sera, il Sindaco di Cosenza,

ancora una volta cambia idea» – attacca l’amministrazione Occhiuto il Sen.

Nicola Morra sulla costruzione del nuovo ospedale che sembra verrà ubicato

a Vaglio Lise – «Dopo l’inversione di marcia sulla questione Metro, contro

la quale in campagna elettorale aveva raccolto le firme, oggi si

contraddice su un altro punto programmatico per cui ha chiesto i voti dei

cittadini, il Sindaco sembra ormai aver dimenticato la promessa fatta ai

cosentini secondo cui voleva trasformare l’Annunziata in un “Nuovo polo

ospedaliero e parco urbano della Città, con la facoltà di medicina e tutti

gli ambulatori alle porte del centro storico di Cosenza”».

Morra prosegue ipotizzando “scambi” politici-elettorali con la Regione: «Le

promesse che il Sindaco porta avanti sono solo quelle fatte all’interno

delle “segrete stanze” in cui con pochi altri prende decisioni per conto

dell’intera città. A Cosenza vedremo nuove colate di cemento che

serviranno, probabilmente, ad ingrassare i “soliti amici”, accontentare

qualche competitor alla Regione che tornerà utile nella sua prossima

campagna elettorale».

«La nostra azione – conclude il Senatore pentastellato – sarà quella di

impedire sprechi, accordi e spartizioni di potere per rilanciare una

politica sostenibile ed impedire che la salute dei cittadini venga

barattata per qualche piazza o parco pubblico che il Sindaco tenterà di

rivendersi molto presto».