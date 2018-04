E’ ancora festa del basket: nella Mattina di domenica 15 aprile 2018 sono proseguite le feste Minibasket organizzate dalla Fip Calabria grazie al certosino lavoro del delegato provinciale di Catanzaro Giuseppe Giovinazzo.

Il Centro Minibasket ospitante è l’ADS Pallacanestro Vibo Valentia che riporta in efficienza il campo prima dell’evento previsto per le ore 10:00 nonostante delle condizioni meteorologiche avverse.

Presenti sul parquet circa 60 energici mini atleti dei Centri Minibasket di tutte le province calabresi: ADS Pallacanestro Vibo Valentia, Eutimo Locri, Smaf Catanzaro, CAB Cosenza, Scuola Minibasket Crotone, Fortitudo Basket Lamezia insieme a Pallacanestro Lametina. Coordinati dai loro preparatissimi istruttori: Claudio Todaro, Lucia Rossi, Barbara Gemelli, Francesco Scarlato, Giancarlo Satiro, Massimo Desumma e Giuseppe Adone.

Hanno allietato le numerose e appassionate famiglie presenti, le circa tre ore intense di mini partite che hanno consentito tutte le varie combinazioni di incontri tra le compagini. Rotazione continua sulle due metà campo con partite “sprint” svolte su 4 tempi di 4’ effettivi e senza classifica.

Le gare sono state dirette dagli atleti delle giovanili della squadra di casa: Vito Mazza, Vincenzo Topia, Roberto Vasapollo e Marco Galati.

Il calendario degli appuntamenti è ricchissimo domenica 22 aprile spazio per il Pink Day Calabria presso il Centro Sportivo Viola di Reggio Calabria con la presenza del tecnico federale Maurizio Cremonini; si proseguirà domenica 29 aprile a Crotone con una intera giornata dedicata tra sport e cultura, tra parquet del PalaMilone e Museo Pitagora del Parco Pignera.

Nel mese di maggio invece, sono stati già programmati raduni e feste a Pianopoli, Crotone, Pizzo, Vibo Valentia e Catanzaro.