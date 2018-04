Il Tribunale di Palmi monocratico – giudice Coppola – con ordinanza del dicembre 2017 aveva concesso tutela d’urgenza ad una società lametina, difesa dall’avvocato Antonello Sdanganelli, che pur avendo svolto dei lavori come subappaltatrice in un appalto del Comune di San Ferdinando non aveva ottenuto il pagamento del corrispettivo per alcune centinaia di migliaia di euro. Né l’impresa appaltatrice né l’ente appaltante avevano voluto pagare il giusto corrispettivo alla società lametina che, a causa del loro inadempimento, si era trovata in notevole difficoltà con dipendenti e fornitori propri. Con ordinanza collegiale del 17 aprile 2018 il Tribunale di Palmi (Presidente Sapone; relatore Fazzi) ha rigettato il reclamo proposto dal Comune di San Ferdinando cui, nella prima fase processuale, era stato ordinato di eseguire il pagamento diretto del dovuto in favore della subappaltatrice.

Il provvedimento del Tribunale di Palmi riveste importanza innovativa nel panorama giurisprudenziale in quanto è una rara pronunzia con cui viene ordinato con urgenza alla stazione appaltante – Comune di San Ferdinando – il pagamento diretto del corrispettivo al subappaltatore. Il “pagamento diretto” che il Tribunale di Palmi ha applicato secondo principi comunitari recentemente introdotti nel Codice degli Appalti con il richiamo a norme costituzionali, conferisce maggiore dignità alle imprese subappaltatrici che superano così una condizione cronica di debolezza nei confronti degli appaltatori.