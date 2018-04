TAURIANOVA – La kermesse dell’Infiorata, grande manifestazione che da ormai un triennio anima le vie della città di Taurianova, che nelle giornate dell’8, 9 e 10 giugno trasformerà in un incantevole tappeto floreale la via XXIV Maggio, corso principale della cittadina pianigiana, verrà impreziosita da uno spettacolo di altissimo livello, le Fontane Danzanti, in cui giochi d’acqua, luci e colori danzeranno in perfetta sincronia sulle note di musiche classiche e moderne.

Questa nuova attrattiva per il pubblico è l’ennesimo regalo che la Pro Loco “Taurianova nel Cuore”, trainata in quest’ondata di arte dal lavoro del presidente Bellantonio, del segretario Nello Stranges e dalla squadra di soci che si prodigano per l’organizzazione dell’evento, dona ad una città intera che, sull’onda del successo dello scorso anno che ha visto transitare oltre 50 mila visitatori nella cittadina pianigiana, si appresta ad accogliere pubblico da tutte le zone di Calabria.

Il tripudio di oltre duemila zampilli, unito ad un’infinità di luci e colori, sincronizzati al sottofondo musicale tramite una particolare tastiera comandata in diretta da Elisa Dominici, artista e figlia d’arte, già apprezzata nelle più note città del mondo e conosciuta dal grande pubblico anche per la partecipazione a trasmissioni televisive come “Italia’s Got Talent” e “Mezzogiorno in Famiglia”, è la ciliegina sulla torta di questo evento ormai radicato nella storia di Taurianova. Gli imponenti numeri che verranno messi in campo per la terza Infiorata di Taurianova, che si possono riassumere nell’utilizzo di 300 mq di tappeti floreali, 150 mila fiori e circa due milioni di petali, hanno attirato l’attenzione di molti partner, istituzionali e non, che vogliono aderire e sposare questo progetto vincente. Fondazione Telethon, Parco Aspromonte, Regione Calabria, dove è in discussione una proposta di legge per istituzionalizzare l’Infiorata, Città Metropolitana, Comune di Taurianova e Unpli saranno in prima fila a godere dell’eleganza di questa particolare decorazione pittorica che risponde al nome dell’Infiorata.

La spettacolare danza delle fontane verrà inoltre impreziosita da un elemento antico ed estremamente coinvolgente quale è il fuoco, per un connubio magico di grande suggestione. La combinazione tra l’arte effimera dell’Infiorata e la scenografica tecnologia di musica, giochi d’acqua e fuoco sarà in grado di trasformare la città per tre giorni in un luogo incantato in grado di emozionare e far sognare grandi e piccini. Taurianova, ancora una volta grazie alle attività della Proloco, si appresta a diventare meta per migliaia di turisti e straordinaria capitale dell’arte, della cultura e dello spettacolo dell’intera Regione Calabria.