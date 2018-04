Simply Market ha diffuso l’avviso del richiamo di un lotto di farina di nocciole per la presenza di micotossine oltre i limiti. Si tratta della farina prodotta dall’azienda LIFE srl con sede dello stabilimento a Sommariva Perno (CN) in via Aie n 28. Le confezioni richiamate sono: farina di nocciole 250g lotto L.236.17. A seguito di verifiche analitiche, su questo prodotto sono stati riscontrati micotossine fuori dai limiti di legge previsti. Le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova in particolare nelle aree caratterizzate da un clima caldo e umido. Poiché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, l’esposizione attraverso gli alimenti deve essere il più possibile limitata. Le aflatossine possono essere presenti in prodotti alimentari, quali arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta. Diversi tipi di aflatossine sono presenti in natura. L’aflatossina B1 è la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una delle più potenti dal punto di vista genotossico e cancerogeno. È prodotta sia dall’Aspergillus flavus sia dall’Aspergillus parasiticus. Pertanto Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, consiglia ai consumatori che fossero in possesso del lotto richiamato a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita per la sostituzione o il rimborso.Per ulteriori informazioni contattare LIFE SRL tel. 0172/46221 e mail laboratorio@lifeitalia.com.