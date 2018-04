La situazione relativa al Tribunale di Vibo Valentia è costantemente

monitorata. E ciò nella consapevolezza del suo ruolo vitale nella realtà

locale: sia per gli operatori di giustizia (magistrati, dipendenti,

avvocati) sia per la cittadinanza. Le circostanze politiche del momento non

sono propizie a interventi strategici risolutivi delle annose e gravi

vicende pertinenti l’edificio di che trattasi. Tuttavia si è consapevoli

che necessitano interventi urgenti volti a garantire la sicurezza della

struttura e quindi la continuità delle attività svolte. E pertanto,

l’impegno sarà massimo e incondizionato e si orienterà in entrambe le

direzioni. Per l’immediato l’attenzione sarà rivolta a ovviare ai disagi

che rendono un’azione manutentiva improcrastinabile. A medio termine,

superata l’attuale fase politica di definizione dell’Esecutivo nazionale,

l’attenzione sarà rivolta a superare ogni criticità che impedisce

l’ordinato e sereno svolgimento delle attività giudiziarie, anche con

riferimento alla cronica carenza di Magistrati che, allo stato, vede il

blocco di tutte le udienze in un settore, quello previdenziale e del

lavoro, ad elevata sensibilità sociale. Al fine di rendere proficuo e

sinergico ogni intervento all’uopo necessario, sono costantemente attive

relazioni con le deputate istituzioni pubbliche e con il Consiglio

dell’ordine forense vibonese. Affinché la problematica sia dunque

definitivamente risolta sarà messo in campo il massimo impegno. E ciò in

modo tale che all’edificio di via Lacquari possa essere garantita

appropriata attuazione di una progettualità di manutenzione, completamento

e valorizzazione.

Sen. Giuseppe Mangialavori