«Un ringraziamento alle professionalità del consultorio familiare Materdomini di via Guglielmo Sirleto dell’Asp di Catanzaro, diretto dal capo dipartimento dottor Domenico Perri, capaci di trasmettere, con sensibilità e grande preparazione, consapevolezza alle future mamme favorendo un approccio psico-fisico adeguato in un momento che per una donna è una fase critica oltre che nuova.

Ci hanno fatto sentire a casa trattandoci con grande rispetto.

Ci piacerebbe far arrivare questo messaggio al Direttore Generale dell’Asp, dottor Giuseppe Perri, perché la Sanità è anche questo ma deve essere ancora meglio valorizzata consentendo a strutture come il Consultorio di essere innovate e potenziate da sistemi clinici e diagnostici all’avanguardia per garantire un livello di prestazione sanitaria ancora più alta capace di supportare adeguatamente l’operatore sanitario e di conseguenza l’utente finale: il paziente».

Firmato: le mamme del consultorio febbraio 2018 – aprile 2018