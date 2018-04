Il raggiungimento della Prima Categoria da parte della Fortitudo Calcio Reggio rappresenta un motivo d’orgoglio per tutto l’intero territorio dell’ex circoscrizione di Catona. La Fortitudo, nata solo tre anni fa dalla fusione dello storico Salice e dal Real Catona, è riuscita nel grande merito di vincere un campionato, con grandi numeri, attraverso una programmazione seria e vincente, nonostante le tante difficoltà. Difficoltà oggettive derivanti dalla mancanza di un campo dove organizzare e gestire la stagione sportiva.

Una vittoria del gruppo e di un’intera società che da anni è riuscita a distinguersi per correttezza ed integrità morale. Un valore ammesso nell’intero scenario calcistico reggino. Un plauso va soprattutto al Mister Solendo e ai ragazzi che hanno saputo sposare questo spirito con dedizione ed educazione sportiva – oggi, valori non scontati – riuscendo nell’intento di stravincere un campionato, le cui attese erano altissime, senza il minimo accenno di polemica.

Sono soddisfatto ed orgoglioso perché una squadra del mio territorio ha vinto con merito sportivo ma soprattutto con grandi valori umani, riconosciuti da tutti.

La Fortitudo ha fatto dei suoi punti di forza l’aggregazione e la compattezza, puntando sullequalità umane dei giocatori ancor prima che sulle loro doti tecniche. Stile vincente ed invidiabile.

Ricordo la bellissima scelta dello scorso anno di integrare in squadra dei ragazzi immigrati, ospiti di un centro di pronta accoglienza. Non un becero spot propagandistico ma concreta forma di inclusione sociale attraverso lo sport. In quella stagione giocarono e furono ben accolti dallo spogliatoio della Fortitudo. Un esempio tangibile di integrazione nato spontaneamente e senza alcun progetto strutturato e soprattutto, lontano dai riflettori mediatici.

Complimenti dunque per la strameritata vittoria alla famiglia Fortitudo Calcio Reggio.

Enzo Marra

Consigliere Comunale PD