CATANZARO – 18 APRILE 2018. “La localizzazione della sede delle Agenzie

delle dogane rischia di trasformarsi in uno scontro istituzionale di cui

la nostra regione non ha proprio bisogno. Quella che si configura come

una ridefinizione delle strutture burocratiche calabresi rientra in una

più complessiva riorganizzazione dell’Agenzia e delle sue sedi continua

ad essere argomento di inutile polemica campanilistica”. E’ quanto

afferma il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che

interviene in merito al dibattito sulla localizzazione della sede della

Agenzia delle Dogane in seguito alla riorganizzazione sancita nei mesi

scorsi.

“Come sempre, ‘i fatti sono ostinati’, e dai fatti bisogna ripartire per

ripristinare una verità storica che consenta di fare chiarezza e

condurre verso la risoluzione più opportuna per tutti. La premessa è

che, comunque, tutte le Direzioni Regionali delle Dogane e dei Monopoli

hanno sede nei capoluoghi di regione – afferma Bruno -. C’è da ricordare

che a far data dal 17.11.2005 è stato istituito l’Ufficio delle Dogane

di Catanzaro, avente competenza sulla regione Calabria, dipendente dalla

Direzione Generale di Napoli (che comprende le regioni Campania e

Calabria). Nel marzo 2007 il Comitato strategico e di indirizzo

permanente dell’Agenzia delle Dogane ha istituito la Direzione Generale

della Calabria a Reggio. In realtà la direzione regionale non è mai

nata in quanto a Reggio si è istituito un Distretto, ossia

un’articolazione della direzione regionale di Napoli con competenza su

Campania e Calabria – afferma ancora Bruno -. Ne nasce uno scontro a

suon di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato tra Comune di Catanzaro e

Comune di Reggio Calabria che si conclude nel 2008 con una sentenza che

stabilisce che “la conduzione aziendale delle articolazioni periferiche

è prerogativa dell’ufficio centrale”. Ebbene, con delibera n. 358 del

28.02.2018 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, firmata dal direttore Giovanni Kessler, viene aggiornato il

Regolamento di Amministrazione che prevede, fra l’altro, la creazione di

uffici ex novo che accorpano tutte le mansioni (Dogane, Monopoli,

Accise). In alcuni casi vengono accorpati anche i territori, come nel

caso della Direzione Regionale Calabria con competenza sul territorio

delle regioni Calabria e Basilicata, con sede a Catanzaro. La delibera

n. 358 del 28.02.2018 istituisce un ufficio ex novo che nulla ha a che

fare con le organizzazioni precedenti. Si tratta infatti di una

Direzione che ha sia nuove competenze territoriali, sia nuove competenze

relative alle mansioni. Un elemento non di poco conto per riflettere

sull’opportunità di questa localizzazione è dato anche dal fatto che

tutti gli organismi regionali con i quali dovrà interfacciarsi la

Direzione Regionale hanno sede a Catanzaro: Commissione Tributaria

Regionale; Direzione Regionale Agenzia Entrate; Direzione Regionale

Agenzia Demanio; Comando regionale Guardia di Finanza; Corte dei Conti;

TAR”.

“L’istituzione della sede della direzione regionale a Catanzaro

significa portare in Calabria ciò che prima era allocato a Napoli. Non

significa togliere a Reggio ciò che prima era allocato a Reggio e che

rimane, com’è ora, a Reggio, ma semplicemente riconoscere a Catanzaro un

ruolo direzionale e funzionale che anche in questo modo deve esercitare

le proprie prerogative di Capoluogo. La Provincia di Catanzaro –

conclude il presidente Bruno – è pronta a fare la propria parte nei

livelli istituzionali competenti affinché venga rispettata la legge, e

l’istituzione della direzione interregionale Calabria-Basilicata segua

il suo corso, senza alcuna modifica”.