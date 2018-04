Catanzaro – Si sono svolti nel weekend della scorsa settimana, presso il

campo scuola “Pietro Mennea” di Catanzaro, le fasi provinciali dei giochi

sportivi studenteschi di atletica leggera che hanno visto ancora una volta

la partecipazione di alcuni ragazzi delle classi I C , II C e III B dell’

ITA “ V. Emanuele di CZ”; l’Istituto presieduto dal Dirigente Vito Sanzo ha

fatto anche partecipare alle gare due alunni speciali, Ilaria e

Pierfrancesco, che hanno dimostrato di possedere discrete abilità motorie

riscuotendo particolare apprezzamento dallo staff organizzativo.

L’esperienza didattico sportiva, si è potuta concretizzare grazie

all’attenzione del Dirigente scolastico in questione, sempre attento e

sensibile al processo d’integrazione e d’inclusione tra i discenti, nonchè

alla professionalità della docente di Scienze Motorie, prof.ssa Annarita

Rocca che, in collaborazione con le insegnanti di sostegno, si è impegnata

nel corso dell’anno scolastico affinchè gli allenamenti settimanali si

svolgessero in un clima sereno e costruttivo. La scelta della specialità

(100 m.) ha rappresentato per gli alunni un momento di alto valore

formativo in cui lo sport diventa strumento per il raggiungimento degli

obiettivi legati alle autonomie sociali e personali. Ancora una volta sport

e scuola vanno di pari passo per cercare di educare al rispetto dei valori

e soprattutto delle pari opportunità che spesso le nuove generazioni

sembrano aver smarrito, e l’Ita V. Emanuele attraverso questa

manifestazione sportiva ha voluto evidenziare come il diritto allo sport,

il diritto ad una vita dignitosa ed aggregante lo debbano avere proprio

tutti i ragazzi di questa terra.