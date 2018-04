CROSIA (Cs) – Bilancio consuntivo 2017, rispettati tutti i parametri. Grazie alla gestione attenta e oculata dell’Amministrazione comunale che ha consentito una riduzione della spesa, oltre alla ricerca di fondi extra bilancio, saranno mantenuti tutti i servizi. Con particolare attenzione al sociale.

Il Consiglio comunale nell’ultima seduta pubblica di ieri pomeriggio ha approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 con i soli voti della Maggioranza. Nel corso dell’Assise si è provveduto anche ad approvare il Regolamento per la gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Nella seduta di ieri inoltre, sono emerse altre esigenze, sollecitate come azioni prioritarie dalla Minoranza Consiliare, e condivise dalla Maggioranza. Tra queste: la necessità di intervenire nella vicenda che riguarda il dimensionamento dell’Ufficio postale, l’intervento del Comune per ordinare ai privati la ristrutturazione e la messa in sicurezza di alcuni edifici storici cittadini; nonché la riscossione dei fitti patrimoniali delle concessioni delle aree comunali sul Lungomare, in qualche caso molto arretrati.

Importante la comunicazione del Consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Saverio Capristo, il quale ha annunciato l’approvazione ed il finanziamento di ulteriori progetti, per un valore complessivo di oltre 5milioni di Euro. Nello specifico: la palestra dell’Istituto Comprensivo; l’adeguamento sismico del plesso di Via Dell’Arte; la messa in sicurezza del girone di Crosia, della Chiesa Madonna della Pietà, del Trionto e di Cozzo San Pietro. I progetti, grazie all’inserimento nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2017/2019 saranno finanziati con decreto interministeriale dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero di Economia e Finanze.