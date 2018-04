L’importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico

argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere

a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare

trasparenza nella loro emissione. L’automobilista proprietario del veicolo che

sia stato sanzionato se comunica, ancorché in termini negativi, di non sapere chi

fosse alla guida, non è soggetto a nessuna sanzione 126-bis codice strada. Deve

reputarsi che, resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non

ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del

conducente. Resta, comunque, devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica

circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere

la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante. Lo

ha stabilito la Cassazione Civile con l’ordinanza n. 9555 del 18-04-2018 che Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” riporta. Nel caso di specie

il Tribunale di Bari, esercitando appunto tale discrezionale potere di apprezzamento

in fatto, ha ritenuto di escludere la responsabilità della opponente valorizzando

da un lato il decorso del tempo tra la data dell’infrazione contestata e quella

della richiesta di informazioni, oltre tre mesi, e, dall’altro, la riferita presenza

nel nucleo familiare anche di altri soggetti ordinariamente fruitori dell’autovettura,

reputando in tal modo giustificata la mancata indicazione del nominativo del conducente.

Tant’è che nel merito sottolineando la legge applicabile afferma che: “/Ai fini

dell’applicazione dell’art. 126-bis del codice della strada occorre distinguere

il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali

e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito

rivoltogli, contegno per ciò solo meritevole di sanzione, e la condotta di chi abbia

fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la

idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico

del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche

alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al

suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità/”.