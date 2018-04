Riceviamo e pubblichiamo:

Oggetto: Cittanova. Piazza Garibaldi. Costante presenza di autovettura Skoda di colore

grigio targata XXXXXXX, negli stalli sosta riservati ai diversamente abili.

Ripetuta violazione art. 158 2° comma lettera G.

Esposto – Denuncia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – QUIRINALE R O M A

ALL’UFFICIO DI GABINETTO SIG. PREFETTO PROVINCIA REGGIO CALABRIA

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA P A L M I

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI C I T T A N O V A

AL SINDACO C I T T A N O V A

ALLA REDAZIONE DI APPRODO NEWS

Agli Agenti Polizia Municipale Adornato e Galluzzo C I T T A N O V A

***

Con questa denuncia, nella mia veste di Cittadino-Contribuente-Utente della

Strada, rappresento a chi di competenza, quanto all’oggetto. A questa allego 5

fotografie effettuate quest’oggi 18 aprile 2018.

Siamo a Cittanova, piazza Garibaldi. oggi 18 aprile alle 14 circa. Quest’auto

è in uso ad un negoziante che esercita li a pochi metri. Da anni tale negoziante

parcheggia le sue autovetture in quello spazio riservato alla salita discesa dei

disabili o eventuale parcheggio dei relativi autoveicoli.

E tanto anche quando vi è spazio libero negli appositi spazi destinati alla

normale sosta. Ora io mi chiedo, che tipo di rapporti ci sono tra questo negoziante

e gli agenti della Polizia Municipale di Cittanova? Che tipo di atteggiamento tengono

nei suoi confronti?

Peraltro in quella piazza insiste un sistema di video sorveglianza che H 24

monitora tale piazza e da tale sistema si potrà ovviamente rilevare quanto e come

tale negoziante abusa dello spazio disabili. Con una semplice operazione si potrà

anche rilevare se tale negoziante o comunque l’intestatario dell’ autoveicolo effigiato

è/sono stato/i oggetto di formali contestazioni.

Infine per come si rileva dalle immagini, al parabrezza interno e / o sulla parte

alta del cruscotto o comunque in vista non si rileva la presenza di alcun documento

– contrassegno che autorizza quel veicolo a quella sosta.

Considerate le ripetute violazioni del Codice della Strada, chiedo alla competente

Autorità di valutare l’opportunità di sottoporre tale molto superficiale conducente

a nuovi esami di idoneità alla guida.

Ricordo a me stesso la gravità dei reati di omissione e di abuso di atti d’Ufficio,

tema molto ricorrente in ambito della così detta Pubblica Amministrazione, l’Immagine

della quale per dolo di molti, in questi ultimi anni è poco più che risibile.

Ringrazio per l’attenzione.

Raffaele D E G N I